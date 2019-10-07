В супермаркете Киева из-за фруктов произошла драка

В столичном супермаркете подрались покупатели. Причиной потасовки, по информации СМИ, стали спелые фрукты.

Возле стеллажа с фруктами в одном из супермаркетов Киева двое мужчин устроили драку. Покупатели размахивали кулаками, а один из них ухватил другого за одежду и стал бить ногами по животу. Соответствующее видео обнародовал Киев оперативный в Telegram.

Люди не пытались разнять мужчин или позвать охрану. Женщина стояла возле эпицентра событий всего в нескольких метрах и просто наблюдала за происходящим.

"Драка за более спелый фрукт", – подписали видео разборок.

Была ли это битва за фрукт или же она произошла по другому поводу неизвестно.

Как сообщалось, что в центре Киева дерущиеся водители собрали пробку. В центре столицы Украины водители решили устроить разборки, бросив свои машины на проезжей части и заблокировав сразу две полосы.

Под Киевом из-за беседок произошла массовая драка с полицией. Видео

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