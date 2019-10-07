Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В супермаркете Киева из-за фруктов произошла драка

Комментариев: 4
В столичном супермаркете подрались покупатели. Причиной потасовки, по информации СМИ, стали спелые фрукты.

Возле стеллажа с фруктами в одном из супермаркетов Киева двое мужчин устроили драку. Покупатели размахивали кулаками, а один из них ухватил другого за одежду и стал бить ногами по животу. Соответствующее видео обнародовал Киев оперативный в Telegram.

Люди не пытались разнять мужчин или позвать охрану. Женщина стояла возле эпицентра событий всего в нескольких метрах и просто наблюдала за происходящим.

"Драка за более спелый фрукт", – подписали видео разборок.

Была ли это битва за фрукт или же она произошла по другому поводу неизвестно.

Как сообщалось, что в центре Киева дерущиеся водители собрали пробку. В центре столицы Украины водители решили устроить разборки, бросив свои машины на проезжей части и заблокировав сразу две полосы.

Под Киевом из-за беседок произошла массовая драка с полицией. Видео

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, фрукты, видео, драка, Супермаркет, магазин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2wtf    07.10.2019, 19:14
Оценка:  0
WTF2wtf
А комментатор еще тот шутник ... "За фрукт" )))
Антибес    07.10.2019, 18:57
Оценка:  -2
Антибес
Фы фсё фрёти!Это видео из Масквы!У нас в Украине такого быть не может!Это происки Путина!!!)))))
Андрей_и_Богдан    07.10.2019, 19:00
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
То были любители блинов с лопаты
WTF2wtf    07.10.2019, 19:15
Оценка:  0
WTF2wtf
Ты дебил уже просто по умолчанию, шизоид из раши
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь