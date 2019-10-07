В Киеве появилась огромная скульптура собаки

Пятиметровый бульдог был установлен возле станцию метро Почайна. Скульпторы заявили, что это их подарок городу.

В Киеве рядом со входом на станцию метрополитена Почайна появилась гигантская статуя пса породы английский бульдог. Высота фигуры составляет пять метров. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил автор скульптуры Олег Годунов на своей странице в Facebbok.

Другой создатель огромной скульптуры, Иван Длугуновичь, рассказал, что на ее создание ушло 30 рабочих дней. Скульпторы назвали бульдога Другом.

"Хотим представить вам Друга. Вашего Друга, это наш подарок этому прекрасному городу, жителям и гостям столицы. Было потрачено огромное количество сил, масштабы дают о себе знать. Это скульптура, да-да полноценная скульптура", - написал он.

Автор отметил, что было очень сложно было держать в тайне весь процесс от зарождения идеи, до воплощения в реальность.

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