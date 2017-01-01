Из РФ в Украину экстрадировали подозреваемого в убийстве

Мужчина два года скрывался в России, пока не был депортирован в Украину. В Киеве его будут судить за убийство.

Из России в Украину экстрадировали мужчину, который подозревается в убийстве, совершенном в Киеве в октябре 2017 года. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В октябре 2017 года в столичную полицию позвонил мужчина с сообщением о том, что после аварийного открытия дверей квартиры на улице митрополита Липкивского он обнаружил труп коллеги с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Также пропало авто, которым пользовался погибший.

Полиция расследовала убийство и вскоре установила личность подозреваемого, которым оказался 22-летний знакомый убитого. На тот момент мужчина уже скрывался на территории Российской Федерации.

"Поэтому ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений и объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

В январе этого года следователи установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории Российской Федерации в городе Санкт-Петербург. На днях его экстрадировали в Украину.

Соломенский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали заказчицу несостоявшегося убийства. Наемный киллер передумал убивать жертву и сдался в милицию, в результате чего задержана заказчица убийства.

Напомним, с начала года в Украину экстрадировали 32 человека.

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