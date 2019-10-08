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Киев застрял в сильных пробках

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На правом берегу в Киеве затруднено движение транспорта. Когда ситуация на дорогах нормализуется, пока неизвестно.
В Киеве пробки
В Киеве пробки
Корреспондент.net

На дорогах в Киеве образовались сильные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps во вторник, 7 октября.

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На правом берегу затруднено движение транспорта на улице Щусева, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Вышгородская, улице Богатырская. Также пробки образовались на улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, улице Глыбочицкая, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская.

Зафиксированы пробки на улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов, стабильно большие пробки на проспекте Победы от станции метро Академгородок до Шулявская. Также затруднено движение транспорта на бульваре Леси Украинки, улице Жилянская, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова. Масштабные пробки на Большой Окружной дороге.

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Также пробки зафиксированы на Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе, возле станций метро Выдубичи, Голосеевская.

Затруднено движение транспорта на Южном, Дарницком и Северном мостах, а также на мосту Патона.

На левом берегу пробки образовались со стороны мостов на проспекте Николая Бажана, Дарницком проспекте, проспекте Соборности, Броварском проспекте, бульваре Перова и Днепровской набережной. Также затруднено движение транспорта возле станций метро Левобережная, Осокорки, Позняки, Бориспольская.

Напомним, строительство Шулявского моста остановлено. Мэр Киева обещал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

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Теги: Киев, транспорт, пробки
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Комментариев (3)
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Яроcлав    08.10.2019, 10:29
Оценка:  +1
Яроcлав
А в чем новость, собственно? Киев всегда в пробках, ну, и что дальше?
Кайдаш    08.10.2019, 10:20
Оценка:  +3
Кайдаш
Страна в состоянии войны, население за чертой бедности, доляр - 25 грн, бензин- 30 с хреном грн.... Все орут, что нет денег, НО - Киев постоянно в пробках; на полупьяной пролетарской Борщаговке невозможно дорогу перейти из-за потока машин... Феномен?
Яроcлав    08.10.2019, 10:28
Оценка:  +1
Яроcлав
херово живём.... этой зимой опять будет "холодомор".
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