Киев застрял в сильных пробках

На правом берегу в Киеве затруднено движение транспорта. Когда ситуация на дорогах нормализуется, пока неизвестно.

На дорогах в Киеве образовались сильные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps во вторник, 7 октября.

Читай также: В супермаркете Киева из-за фруктов произошла драка

На правом берегу затруднено движение транспорта на улице Щусева, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Вышгородская, улице Богатырская. Также пробки образовались на улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, улице Глыбочицкая, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская.

Зафиксированы пробки на улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов, стабильно большие пробки на проспекте Победы от станции метро Академгородок до Шулявская. Также затруднено движение транспорта на бульваре Леси Украинки, улице Жилянская, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова. Масштабные пробки на Большой Окружной дороге.

Читай также: В Киеве на Троещине произошла драка со стрельбой - СМИ

Также пробки зафиксированы на Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе, возле станций метро Выдубичи, Голосеевская.

Затруднено движение транспорта на Южном, Дарницком и Северном мостах, а также на мосту Патона.

На левом берегу пробки образовались со стороны мостов на проспекте Николая Бажана, Дарницком проспекте, проспекте Соборности, Броварском проспекте, бульваре Перова и Днепровской набережной. Также затруднено движение транспорта возле станций метро Левобережная, Осокорки, Позняки, Бориспольская.

Напомним, строительство Шулявского моста остановлено. Мэр Киева обещал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram