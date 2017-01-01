В Киеве охранник напал на журналистов - полиция

В столичное управление полиции с заявлением обратилась журналистка одного из телеканалов.

Санкция статьи предусматривает штраф, или арест, или тюремное заключение glavcom.ua

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Полиция Киева открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщает пресс служба полиции Киева.

По словам заявительницы, в воскресенье, 6 октября, около 15:25 на улице Ильенко в Киеве во время проведения видеосъемки между съемочной группой и охранником возник конфликт. Мужчина препятствовал съемке и пытался повредить аппаратуру. Следственно-оперативная группа управления полиции, которая работала на месте происшествия, должным образом задокументировала правонарушения, опросила заявителя и оператора.

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По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении мужчине, который совершил правонарушение.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента Юлия Мендель осуществила физическое нападение на журналиста Радио Свободы Сергея Андрушко, который хотел задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому.

На видео видно, как Мендель и охранники Зеленского отталкивают журналиста, приблизившегося к главе государства, чтобы задать вопрос. Сети оценили поведение пресс-секретаря Зеленского.

Позже Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его.

Стоит отметить, что Мендель не первый раз грубо обошлась с журналистом: опубликовано еще одно видео.

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