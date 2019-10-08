В центре Киева повесился мужчина

Его тело нашли в офисе столичного метрополитена.

Сегодня, 8 октября, в офисе столичного метрополитена, который находится в центральной части Киева, нашли повешенного мужчину. Об этом передает Информатор.

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По предварительной информации, на улице Большая Васильковская, 63а прямо в подъезде дома нашли труп мужчины. Журналисты выяснили, что на вид погибшему около 40 лет. Вероятно, он был человеком без определенного места жительства, о чем свидетельствовал его внешний вид.

На месте работает полиция Информатор

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Тело мужчины обнаружили местные работники: ЧП произошло в административном здании КП “Киевский метрополитен”.

Мужчина повесился на батарее в парадном. На место события немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”.

Напомним, под Винницей 22-летняя девушка повесилась из-за работы. Девушка работала продавцом и в кассе обнаружили недостачу.

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