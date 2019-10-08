В Киеве подростки пытали мужчину ради популярности в Instagram

Жестокие подростки снимали пытки на видео.

В Киеве группа жестоких подростков напала на мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и пытала его с помощью электрошокера. Инцидент произошел в Пуще Водице. Об этом сообщает ТСН.

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На видео видно, что подростки подошли к мужчине и начали предъявлять ему необоснованные претензии. Потом видно, что мужчина уже лежит на полу, подростки тянут его за одежду, бьют по лицу и неоднократно применяют электрошокер.

Также на аудиозаписи видно, что жертва пытается защитить себя руками. Между тем, жестокие подростки продолжали пытки. Все это было ради видео для микроблог Instagram.

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Полицейские уже установили личности хулиганов. Одному из них 16 лет, другому - 18. В Instagram они ведут совместный аккаунт, в котором публикуют фото и видео неприличного характера.

На данный момент оценку действиям хулиганов обещают дать полицейские.

Напомним, в Киеве подростки устроили “шоу” на кладбище. Подростки надругались над могилами в Киеве.

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