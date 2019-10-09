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Киев и пригород образовали агломерацию

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Столица и еще 19 городов Киевской области образовали агломерацию. В ассоциацию вошли, в частности, Борисполь, Боярка, Бровары, Буча, Васильков, Вышгород, Вишневое, Ирпень и другие.
Главой Киевской агломерации выбрали мэра Киева Виталия Кличко
Главой Киевской агломерации выбрали мэра Киева Виталия Кличко
sd.net.ua

Киев и ряд городов Киевской области приняли решение о создании ассоциации Киевская агломерация. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Укринформ.

"Почти два года назад мы начали процесс создания ассоциации Киевская агломерация. За это время проведено немало консультаций с городскими головами, поселковыми и сельскими головами, советами территориальных общин Киевской области. Это города Борисполь, Боярка, Бровары, Буча, Васильков, Вышгород, Вишневое, Ирпень, Обухов, Украинка и поселка городского типа - Ворзель, Глеваха, Гостомель, Калиновка, Коцюбинское и многие другие ", - сказал Кличко.

По его словам, основным принципом создания такой ассоциации стали равноправные партнерские условия для каждого города и поселка, который входит в агломерацию.

"Сотрудничество столицы и окрестных городов ускорит развитие региона, его инфраструктуры, увеличит инвестиционную привлекательность большого Киева. Ведь мы взаимосвязаны и трудовыми ресурсами, инфраструктурой ", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что ежедневно в Киев из окрестных городов и поселков приезжает на работу около полумиллиона человек.

"Именно Киевский регион является одним из крупнейших столичных европейских агломераций с совокупным населением свыше 4 миллионов человек", - добавил он.
Всего в ассоциации присоединились 19 прилегающих к столице населенных пунктов. Главой Киевской агломерации выбрали мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве стремительно растет население. Эксперты заявляют, что из-за таких темпов уже через шесть лет в столице будет жить пять миллионов человек.

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Теги: Киев, Киевская область, Борисполь, Бровары, Буча, Виталий Кличко, Ирпень, пригород, Вишневое
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Porebrik    09.10.2019, 19:45
Оценка:  +1
Porebrik
Я думал мафию кличка уже погнали на?уй
mtkach    09.10.2019, 19:34
Оценка:  +2
mtkach
Для НОРМАЛЬНОЇ агломерації потрібно ВЖЕ ствотити комісію КиЇвради з адекватними повноваженнями.
1.Броварська сторона.При побудові Молу На Лісовій (паркан зараз по тротуару) буде проїзд в одну полосу і пробка до Броварів.Проекту паркінгу теж немае.
2.Одеська сторона.Пробка від Чабанів.Виїзд Гатного п
Катилин    09.10.2019, 19:20
Оценка:  +1
Катилин
Расширит карман Кличко, будем точнее.
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