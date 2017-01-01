Заниматься внедрением этой системы будет частный инвестор.

На Центральном вокзале Киева и в поездах "Интерсити" появится Wi-Fi depositphotos.com

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“Укрзализныця“ обеспечит доступ к сети Wi-Fi в поездах “Интерсити“ и на Центральном вокзале Киева. Об этом заявил глава правления компании Евгений Кравцов в интервью “БизнесЦензор“.

По его словам, существует два механизма запуска Wi-Fi в поездах: первый - это прямые вложения средств УЗ, второй вариант - запуск частного инвестора, который будет зарабатывать на предоставлении услуг и рекламе.

Первый вариант УЗ попыталась воплотить в жизнь и у нас не получилось. Сейчас заходим со вторым вариантом, - рассказал Кравцов.

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Глава ж/д-монополиста пообещал, что для пассажиров Wi-Fi будет бесплатным. В первую очередь он заработает на Центрльаном вокзале столицы, а уже потом в поездах.

Также Кравцов объяснил, что ремонт вокзала не проводился в связи с планами его сдачи в концессию:

По Центральному вокзалу мы в ближайшее время опубликуем концепцию изменения вокзала. Мы планируем изменить вокзал, но за счет концессии. Почему не проводим масштабный ремонт вокзала? Не совсем разумно это делать перед сдачей вокзала в концессию, - пояснил он.

Напомним, “депутатский“ зал на киевском вокзале переоборудовали для нужд военнослужащих.

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