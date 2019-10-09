В Киеве горела многоэтажка

В одном доме загорелись две квартиры - на втором и седьмом этажах. Одна из них выгорела дотла.

Спасатели и патрульные эвакуировали из горящего здания людей и собаку kiev.informator.ua

В Деснянском районе Киева в среду, 9 октября, произошел пожар. В жилом доме на Лесном проспекте 15а дотла сгорела квартира на втором этаже и загорелась еще одна на седьмом, сообщает Информатор.

Отмечается, что спасатели эвакуировали пятеро взрослых и двоих детей, а патрульные еще двоих детей и собаку. Мужчина 1932 года рождения отравился угарным газом.

Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб в 15:38.

Первое возгорание произошло на втором этаже. Сильное задымление заметил сосед сверху, он покинул свое жилье через балкон и вызвал спасателей. Огонь распространился по квартире очень быстро, и она выгорела дотла. В момент случившегося внутри никого не было.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали семеро жителей дома, среди которых двое детей. Патрульные, в свою очередь, спасли еще двоих детей и собаку. Пожилого мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом.

Когда спасатели тушили огонь в квартире на втором этаже, возгорание произошло также на седьмом этаже. Так как пожарные уже были на месте, там справиться с огнем удалось в короткие сроки и он фактически не повредил жилье. Первый пожар локализовали в 16:01 и в 16:28 полностью ликвидировали его.

На месте работали медики, патрульные, следственно-оперативная группа, семь единиц пожарно-спасательной техники и 28 сотрудников ГСЧС. Жители дома вышли на улицу с детьми, животными и питьевой водой, так как подъезд полностью окутал густой дым. Причины случившегося установит следствие.

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Напомним, сегодня сообщалось, что менее чем за сутки в Киеве сгорели шесть автомобилей.

Ранее в Херсонской области подожгли дом двух судей. Спасатели около двух часов тушили пожар.

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