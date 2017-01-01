В Киеве у бизнесмена из сумки украли $35 000

В тот момент, когда мужчина отвлекся на ноутбук, сидевшие рядом в баре люди взяли его сумку, вытащили из нее деньги и вернули на место.

Киевский бизнесмен Евгений рассказал, что у него украли 35 000 долларов в баре киевской гостиницы Hyatt. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает Страна.

По его словам, инцидент произошел около 19:00 в среду. В баре на первом этаже, где было много людей, у него проходила встреча.

"У меня с собой была сумка с деньгами. Во время встречи ко мне подходил мой охранник и я из нее доставал ему деньги. Потом, когда встреча закончилась, то я даже и не подумал снова проверить сумку. Но когда уже отъехали мы от отеля, я обнаружил, что деньги из сумки пропали. Мы вернулись в отель, но персонал довольно странно отреагировал на то, что у меня украли деньги - то менеджера у них не было на месте, то охрана видео с камер наблюдения долго искала. В конечном итоге мне показали видео, на котором хорошо все видно: в тот момент, когда я отвлекся в ноутбук, рядом присели три человека. Они взяли мою сумку, вытащили оттуда деньги и поставили сумку обратно. Все", - рассказал журналистам Евгений.

Сам момент кражи запечатлен на видео, которое уже просмотрела полиция.

Ниже на фото - трое участников ограбления.

Ранее в Киеве обстреляли и ограбили бизнесмена. Трое молодых людей в масках заблокировали его авто, обстреляли его и украли сумку с 40 тысячами долларов.

Ранее в Днепре у бизнесмена украли сумку со $100 тысячами. На мужчину напали когда он выходил из подъезда.

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