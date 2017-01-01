В Киеве иностранец убил друга и готовился его расчленить

Подозреваемый зарезал друга, а затем хотел расчленить тело, чтобы скрыть преступление. Подозреваемый сбежал из Украины.

В Киеве гражданин Азербайджана зарезал своего друга и готовился расчленить тело, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в четверг, 10 октября.

От жильцов дома поступила жалоба на неприятный запах из одной из квартир. На место прибыли сотрудники Киевской службы спасения.

Они выбили дверь и обнаружили там убитого 22-летнего парня (также уроженца Азербайджана). При этом от двери до выхода из подъезда был замечен кровавый след.

На теле убитого были ножевые ранения и многочисленные травмы. По предварительным данным, его смерть наступила за три дня до того.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили бензопилу, три канистры с горюче-смазочной жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности, с помощью которых злоумышленник, вероятно, планировал скрыть следы преступления расчленив тело и вывезти его из квартиры.

В ходе проведения первоочередных следственных действий, в том числе обработки записей с камер видеонаблюдения и допросов свидетелей, правоохранители выяснили о причастности к убийству 23-летнего гражданина Азербайджана, который оказался знакомым погибшего.

На данный момент согласовано сообщение о подозрении указанному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 1 статьи 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Однако, на данный момент известно, что подозреваемый сбежал из Украины.

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Напомним, что ранее полиция задержала иностранца, похитившего девушку в Житомирской области. Мужчина заставил девушку уехать с ним, угрожая взять в заложники ее мать. А когда девушке удалось вернуться в Украину, он, угрожая оружием, снова потребовал, чтобы она пошла с ним.

Также сообщалось, что под Киевом задержана банда иностранцев, ограбивших дом. Полицейские задержали злоумышленников на трассе Киев-Борисполь по дороге в аэропорт с чемоданами.

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