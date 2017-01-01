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В Киеве иностранец убил друга и готовился его расчленить

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Подозреваемый зарезал друга, а затем хотел расчленить тело, чтобы скрыть преступление. Подозреваемый сбежал из Украины.
В Киеве иностранец убил друга и хотел расчленить
В Киеве иностранец убил друга и хотел расчленить
kyiv.gp.gov.ua

В Киеве гражданин Азербайджана зарезал своего друга и готовился расчленить тело, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в четверг, 10 октября.

От жильцов дома поступила жалоба на неприятный запах из одной из квартир. На место прибыли сотрудники Киевской службы спасения.

Они выбили дверь и обнаружили там убитого 22-летнего парня (также уроженца Азербайджана). При этом от двери до выхода из подъезда был замечен кровавый след.

На теле убитого были ножевые ранения и многочисленные травмы. По предварительным данным, его смерть наступила за три дня до того.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили бензопилу, три канистры с горюче-смазочной жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности, с помощью которых злоумышленник, вероятно, планировал скрыть следы преступления расчленив тело и вывезти его из квартиры.

В ходе проведения первоочередных следственных действий, в том числе обработки записей с камер видеонаблюдения и допросов свидетелей, правоохранители выяснили о причастности к убийству 23-летнего гражданина Азербайджана, который оказался знакомым погибшего.

На данный момент согласовано сообщение о подозрении указанному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 1 статьи 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Однако, на данный момент известно, что подозреваемый сбежал из Украины.

 

 

Напомним, что ранее полиция задержала иностранца, похитившего девушку в Житомирской области. Мужчина заставил девушку уехать с ним, угрожая взять в заложники ее мать. А когда девушке удалось вернуться в Украину, он, угрожая оружием, снова потребовал, чтобы она пошла с ним.

Также сообщалось, что под Киевом задержана банда иностранцев, ограбивших дом. Полицейские задержали злоумышленников на трассе Киев-Борисполь по дороге в аэропорт с чемоданами.

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Теги: Киев, иностранцы, прокуратура, убийство
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Источник: korrespondent.net

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