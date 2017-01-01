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В супермаркете на Осокорках подрались покупатели

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Причины конфликта не известны.
В магазине подрались двое парней
В магазине подрались двое парней
скриншот видео

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В Киеве в одном из супермаркетов на Осокорках двое молодых людей устроили драку прямо в отделе продажи овощей.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале “Киевский Трэш“.

“Драка за более спелый фрукт“, – говорится в сообщении под видео.

Остальные посетители предпочли не вмешиваться в “разборки“ и не стали разнимать парней. При этом не сообщается, какой была причина и чем закончился конфликт.

драка в магазине
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Как сообщалось 2 сентября, пассажирки киевской маршрутки устроили драку за место.

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Теги: Киев, драка, супермаркет
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