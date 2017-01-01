В супермаркете на Осокорках подрались покупатели
Причины конфликта не известны.
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В Киеве в одном из супермаркетов на Осокорках двое молодых людей устроили драку прямо в отделе продажи овощей.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале “Киевский Трэш“.
“Драка за более спелый фрукт“, – говорится в сообщении под видео.
Остальные посетители предпочли не вмешиваться в “разборки“ и не стали разнимать парней. При этом не сообщается, какой была причина и чем закончился конфликт.
драка в магазине
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Как сообщалось 2 сентября, пассажирки киевской маршрутки устроили драку за место.
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