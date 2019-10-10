Киевляне засняли, как маршрутчик помочился на собственный автобус
В Киеве засняли на видео водителя маршрутки, который вышел из автобуса и справил нужду прямо на его колесо.
Видео инцидента опубликовано на странице “ЗупиниЛося“ в Facebook.
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В публикации отмечается, что водитель мочился не в особо укромном месте, а прямо у главного входа центрального железнодорожного вокзала столицы.
На ролике видно, как мужчина выходит из водительской двери маршрутки, а далее, не закрывая ее, начинает мочиться просто на собственный транспорт. После того, как мужчина удовлетворил свою потребность, он вернулся на водительское сиденье и поехал себе дальше.
Как сообщалось 15 августа, в Киеве “коктейлем Молотова“ сожгли маршрутку.
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