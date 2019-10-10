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Киевляне засняли, как маршрутчик помочился на собственный автобус

Комментариев: 6
Инцидент засняли главного входа центрального железнодорожного вокзала столицы.
водителя маршрутки шокировал Сеть своей бескультурностью
водителя маршрутки шокировал Сеть своей бескультурностью
скриншот видео

В Киеве засняли на видео водителя маршрутки, который вышел из автобуса и справил нужду прямо на его колесо.

Видео инцидента опубликовано на странице “ЗупиниЛося“ в Facebook.

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В публикации отмечается, что водитель мочился не в особо укромном месте, а прямо у главного входа центрального железнодорожного вокзала столицы.

На ролике видно, как мужчина выходит из водительской двери маршрутки, а далее, не закрывая ее, начинает мочиться просто на собственный транспорт. После того, как мужчина удовлетворил свою потребность, он вернулся на водительское сиденье и поехал себе дальше.

Как сообщалось 15 августа, в Киеве “коктейлем Молотова“ сожгли маршрутку.

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Теги: маршрутка, Киев, водитель
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Комментариев (6)
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Глод    10.10.2019, 14:00
Оценка:  0
Глод
Между прочим такая традиция есть у космонавтов, которые едут к старту на Байконуре. Помочиться на колесо автобуса. А начало ей положил ещё Гагарин.
igl-1970    10.10.2019, 13:29
Оценка:  0
igl-1970
ну и ? приспичило на маршруте ... в пробках.. до 00 не добегал по ощущениям . в чем вопрос надо біло внутри автобуса в бутілку целить?
PINKIPAU    10.10.2019, 13:18
Оценка:  0
PINKIPAU
Просто водитель бывший тракторист. Еще не адаптировался к культурному отправлению потребностей. В селе такое возможно))))
WTF2_сосет_хyй    10.10.2019, 13:07
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
тот не водила, кто на колесо не ссал)))))))
freederik33    10.10.2019, 13:04
Оценка:  +2
freederik33
Маразм людей которые это печатают . Днище.
Кайдаш    10.10.2019, 12:46
Оценка:  0
Кайдаш
Хорошо, хоть не в карман.....
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