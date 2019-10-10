В Киеве женщина расцарапала лицо копу, защищая сына

Копы задержали молодого человека, а затем его мать.

В Киеве случилась курьезная ситуация во время задержания взрослого молодого человека. Об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации, копы остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила ПДД. Автомобиль "Мерседес" пересек двойную сплошную и за это водителя остановили патрульные полицейские. Водитель отказался показывать свои документы и выходить из машины. Его пришлось силой вытаскивать из салона и везти в специальное медучреждение, чтобы проверить кровь на наличие алкоголя или наркотиков.

После этого в отдел полиции приехали родственники задержанного - мать, отец и брат. Разъяренная женщина накинулась на полицейского, который привез задержанного с экспертизы, и расцарапала ему лицо с требованием немедленно отпустить ее сына.

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Копы задержали и ее. В ходе допроса женщине стало плохо. Она требовала врачей и адвоката. Медики скорой помощи, которые приехали на вызов, заявил, что задержанная в госпитализации не нуждается.

Брат задержанного водителя заявил, что его мать никого не расцарапала, а брат был в норме. Он требовал отпустить задержанного с ним для проведения независимой экспертизы в частной клинике.

Полиция открыла дело по статье 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов). Женщине грозит пять лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве маньяк нападает с ножом на мужчин. По меньшей мере четверо мужчин стали жертвами неизвестного, который вечером нападает с ножом на прохожих в Киеве.

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