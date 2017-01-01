Задержанный рассказал, что привез боеприпасы с Донбасса. Полиция проверяет эту информацию.

В Киеве бойцы полицейского спецназа задержали мужчину, который перевозил в машине и хранил дома оружие, взрывчатку и патроны. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в четверг, 10 октября.

Отмечается, что неизвестный нарушил правила дорожного движения. Его остановили для проверки и обнаружили в багажнике авто карабин и более 70 патронов к нему.

"Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили тубус от гранатомета РПГ-22, около 300 граммов пластида, четыре запала УЗРГМ-2 и более 1000 патронов различного калибра", – рассказали в сообщении.

Задержанный – 36-летний киевлянин, который до этого случая не попадал в поле зрения правоохранителей.

По словам подозреваемого, арсенал боеприпасов он якобы привез с Донбасса, где находился во время боевых действий. Сейчас эта информация проверяется.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК Украины). Задержанному грозит до семи лет заключения. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве спецназ задержал мужчину с арсеналом оружия

Ранее в Виннице посреди парка нашли схрон с боеприпасами. Две сумки с гранатами и другими боеприпасами лежали в пакете между бетонными блоками.

Также сообщалось, что в Днепре на улице Синельниковской сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, у которого при себе оказалась граната. Он пытался спрятать боеприпас в магазине.

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