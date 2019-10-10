В центре Киева перевернулась "скорая"
В Киеве днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщила патрульная полиция.
"Сегодня, около 14:30 на перекрестке улиц Жилянская и Антоновича произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся на бок", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: В центре Киева перевернулась "скорая"
В настоящее время пострадавших осматривают медики. Патрульные и следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.
Как уточняет Информатор, пациента перевернувшейся скорой увезла другая скорая помощь, которая приехала экстренно на место ДТП. У водителя спецавто - незначительные ссадины, а водитель Ford от помощи врачей отказался.
Ранее сообщалось, что в Краматорске Газель "оседлала" ВАЗ. Водитель грузовика, не оказав преимущество в движении, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП пострадала женщина.
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