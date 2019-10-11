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В Киеве завелся эксгибиционист - полиция

Комментариев: 3
В киевском парке пьяный мужчина обнажился перед девочкой. Злоумышленника задержали полицейские.
Задержать киевлянина удалось благодаря прохожему
Задержать киевлянина удалось благодаря прохожему
пресс-служба Нацполиции

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 30-летний киевлянин начал приставать к 14-летней девочке и демонстрировать ей половой орган. Благодаря сообщению прохожего, который стал очевидцем происшествия, полицейские оперативно задержали его. Начато уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

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Отмечается, что происшествие случилось в Лесном массиве Деснянского района столицы. Мужчина заметил девочку, которая шла из школы в компании сверстников. Он начал к ней приставать, а затем совершать развратные действия.

Компания несовершеннолетних шла по парку на улице Милютенко. В это время неизвестный обратился к одной из девочек и, сняв белье, обнажил свой половой орган. Чтобы предотвратить приближению правонарушителя, один из подростков применил перцовый баллончик. Случайный прохожий, который видел это происшествие, сразу позвонил на 102 и рассказал полицейским, в каком направлении ушел этот человек, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

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Как говорится в сообщении, сотрудники отдела превентивной деятельности, которые в это время находились неподалеку, задержали подозреваемого – 30-летнего местного жителя. Установлено, что правонарушитель был ранее судим за совершение разбоя и нанесения смертельных телесных повреждений. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сам задержанный отрицает, что приставал к несовершеннолетней.

Я шел по лесу, мне захотелось в туалет. Я подошел к дереву, ко мне подбежали трое, или четверо, я точно не помню, брызнули мне баллончиком в глаза. И дальше я шел вслепую, - сказал он.

Говорит, что, возможно, пытался у кого попросить о помощи, потому что ничего не видел. И не исключает, что в этот момент мог быть без штанов.

Напомним, на Волыни орудует сексуальный маньяк: под угрозой дети и взрослые. Неадекват на протяжении нескольких лет пугает девушек и детей.

 

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Теги: Киев, полиция, эксгибиоционизм
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    11.10.2019, 10:17
Оценка:  0
SEMPENTY
А далеко можно уйти со спущенными штанами?
Media-sapiens    11.10.2019, 10:51
Оценка:  0
Media-sapiens
зависит от количества выпитого
может уже и без разницы было - что со спущенными, что без...
Media-sapiens    11.10.2019, 10:15
Оценка:  0
Media-sapiens
"пытался у кого попросить о помощи, потому что ничего не видел. И не исключает, что в этот момент мог быть без штанов"
Хороший баллончик... дайте ДВЕ! И еще ДВЕ!
Вооружу всю семью
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