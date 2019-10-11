В Киеве больная раком женщина выбросилась из окна
В Киеве больная раком женщина выбросилась из окна четвертого этажа. Об этом сообщает Информатор.
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По предварительной информации, женщина страдала от невыносимой боли. В день самоубийства, в квартире находился еще и сын погибшей. Она подождала, пока он выйдет из комнаты и оставил ее одну.
Воспользовавшись моментом, онкобольная женщина выбросилась из окна четвертого этажа собственной квартиры. Момент падения видел сын погибшей, но он не смог остановить мать.
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Женщина скончалась мгновенно от полученных травм. Медики скорой помощи констатировали ее смерть.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийство с отметкой “самоубийство”. Продолжается следствие.
Напомним, в центре Киева повесился мужчина. В офисе столичного метрополитена, который находится в центральной части Киева, нашли повешенного мужчину.
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