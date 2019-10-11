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В Киеве больная раком женщина выбросилась из окна

Комментариев: 5
Болезнь подтолкнула женщину к суициду.
Суицид произошел на глазах у сына женщины
Суицид произошел на глазах у сына женщины
Информатор

В Киеве больная раком женщина выбросилась из окна четвертого этажа. Об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации, женщина страдала от невыносимой боли. В день самоубийства, в квартире находился еще и сын погибшей. Она подождала, пока он выйдет из комнаты и оставил ее одну.

Воспользовавшись моментом, онкобольная женщина выбросилась из окна четвертого этажа собственной квартиры. Момент падения видел сын погибшей, но он не смог остановить мать.

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Женщина скончалась мгновенно от полученных травм. Медики скорой помощи констатировали ее смерть.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийство с отметкой “самоубийство”. Продолжается следствие.

Напомним, в центре Киева повесился мужчина. В офисе столичного метрополитена, который находится в центральной части Киева, нашли повешенного мужчину.

 

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Теги: самоубийство, суицид, Киев
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Комментариев (6)
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Via_dolorosa    11.10.2019, 15:57
Оценка:  0
Via_dolorosa
Им положена терапия с обезболивающими что б не выпрыгивали из окон из-за не выносимой боли.
ВосставшийИзБана    11.10.2019, 16:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Не всем это обезболивание помогает.
Кайдаш    11.10.2019, 15:54
Оценка:  0
Кайдаш
Министра здравоохранения взять за яйца, и привлечь по полной программе по статье "Доведение до самоубийства"
ВосставшийИзБана    11.10.2019, 16:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
На проблеме онкологии наживается не только наш министр.
ВосставшийИзБана    11.10.2019, 15:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Об этом уж писали тут же 5 октября. Если больше не о чем писать - напишите как по Киеву отжимают автостоянки. В частности на тех же Березняках, о которых вы пишете в этой новости.
Boxerogos    11.10.2019, 15:39
Оценка:  -1
Boxerogos
Отмучалась,бедная...(((((((((((
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