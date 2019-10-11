Болезнь подтолкнула женщину к суициду.

Суицид произошел на глазах у сына женщины Информатор

В Киеве больная раком женщина выбросилась из окна четвертого этажа. Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В Ровно застрелился полицейский

По предварительной информации, женщина страдала от невыносимой боли. В день самоубийства, в квартире находился еще и сын погибшей. Она подождала, пока он выйдет из комнаты и оставил ее одну.

Воспользовавшись моментом, онкобольная женщина выбросилась из окна четвертого этажа собственной квартиры. Момент падения видел сын погибшей, но он не смог остановить мать.

Читай также: Под Черкассами загадочно погиб сотрудник военкомата

Женщина скончалась мгновенно от полученных травм. Медики скорой помощи констатировали ее смерть.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийство с отметкой “самоубийство”. Продолжается следствие.

Напомним, в центре Киева повесился мужчина. В офисе столичного метрополитена, который находится в центральной части Киева, нашли повешенного мужчину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram