В Киеве ночью горела пятиэтажка, есть жертва

Когда спасатели обнаружили мужчину, он еще подавал признаки жизни, однако, скончатся по дороге в карету "скорой помощи".

В Киеве тушили пожар в квартире kiev.informator.ua

В ночь на субботу, 12 октября, в квартире пятиэтажки в Днепровском районе Киеве произошел пожар, в котором погиб мужчина, сообщает Информатор.

Пожар случился около 04:00 на улице Флоренции, 12б, в квартире на первом этаже.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что огонь охватил одну из комнат, в то время как другие помещения заполнил дым.

Спасателям удалось достаточно быстро локализовать возгорание, помешав не только распространению огня на другие квартиры, но и повреждению внешнего газопровода. По предварительным оценкам пожарных, площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

Однако, даже такой недолгий пожар все же унес человеческую жизнь. В туалете квартиры спасатели нашли мужчину, который подавал признаки жизни. Но когда его начали транспортировать в карету скорой помощи, он скончался.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Причины пожара еще предстоит установить.

Напомним, в Тернополе горел склад растворителей рядом с нефтебазой.

Перед этим в Киеве горели две квартиры в одном доме, но на разных этажах.

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