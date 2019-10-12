В Киеве ночью горела пятиэтажка, есть жертва
В ночь на субботу, 12 октября, в квартире пятиэтажки в Днепровском районе Киеве произошел пожар, в котором погиб мужчина, сообщает Информатор.
Пожар случился около 04:00 на улице Флоренции, 12б, в квартире на первом этаже.
Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что огонь охватил одну из комнат, в то время как другие помещения заполнил дым.
Спасателям удалось достаточно быстро локализовать возгорание, помешав не только распространению огня на другие квартиры, но и повреждению внешнего газопровода. По предварительным оценкам пожарных, площадь пожара составила около 15 квадратных метров.
Однако, даже такой недолгий пожар все же унес человеческую жизнь. В туалете квартиры спасатели нашли мужчину, который подавал признаки жизни. Но когда его начали транспортировать в карету скорой помощи, он скончался.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Причины пожара еще предстоит установить.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве ночью горела пятиэтажка, есть жертва
Напомним, в Тернополе горел склад растворителей рядом с нефтебазой.
Перед этим в Киеве горели две квартиры в одном доме, но на разных этажах.
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