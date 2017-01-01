В Киеве временно закрывают движение по проспекту Победы

В эти выходные в связи со строительством Шулявского путепровода будет перекрыто движение по проспекту Победы.

Движение по проспекту Победы будет запрещено два дня 5.ua

В Киеве с вечера 12 октября до утра 14 октября запретят движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода, сообщает пресс-служба КГГА.

"Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В связи с этим 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста", - говорится в сообщении.

Прилагается также схема объезда перекрытого участка проспекта.

По данным пресс-службы, на время закрытия движения транспорта по проспекту Победы изменяется порядок организации работы общественного транспорта.

"В эти выходные, 13 и 14 октября, в связи со строительством Шулявского путепровода и перекрытием движения в районе развязки меняется порядок организации работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Поэтому, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро Нивки до Воздухофлотского путепровода.

На этот период организуется временный троллейбусный маршрут №5А ул. Чернобыльская - ул. Белицкая по трассе: ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская - ул. Феодоры Пушиной - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Даниила Щербаковского - ул. Маршала Гречко - ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении - ул. Северо-Сырецкая - ул. Маршала Гречко - ул. Даниила Щербаковского - ул. Победы - ул. Академика Палладина - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская.

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Ранее у Кличко рассказали, когда откроют Шулявский мост. Сообщалось, что до конца года движение обещают восстановить.

Также стало известно, что Кличко поднял стоимость ремонта Шулявского моста до 1 млрд грн.

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