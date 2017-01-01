В Киеве задержали "минера" моста Патона

Пьяный мужчина сообщил в полицию о якобы минировании моста и был задержан правохранителями.

30-летнему киевлянину грозит шесть лет тюрьмы за ложное сообщение о минировании kyiv.npu.gov.ua

Житель Киева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, минувшей ночью сообщил о минировании моста Патона. Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов, зато нашли лжеминера и задержали его. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что ночью в полицию поступила информация о минировании моста в столице. На место выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели. Специалисты обследовали мост и не нашли взрывчатых веществ или предметов.

Начальник отдела уголовного розыска Святошинского управления полиции Роман Даценко рассказал, что после оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире.

"Он был пьян, когда сообщил ложную информацию о минировании. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом у него не было", - сообщил начальник отдела.

Следственный отдел Святошинского управления полиции открыл уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан (ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что лжеминер из Харьковской области получил три года тюрьмы.

Напомним, в Николаеве разоблачили масштабный сервис для массовой рассылки электронных сообщений о минировании.

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