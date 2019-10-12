В столичном супермаркете охранники жестоко избили мужчину

Мужчина хотел украсть бутылку рома.

Охранники столичного супермаркета жестоко избили мужчину, который пытался украсть бутылку рома. Об этом сообщили в паблике Киев Оперативный в Facebook.

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Появилось видео избиения мужчины. Оказалось, что охранники супермаркета “Фора” решили не церемониться и наказать вора с помощью физической силы.

В ролике видно, как сотрудники охранной фирмы наносят удары в лицо вору, сам он лежит в это время на полу.

Оказалось, что инцидент случился в супермаркете неподалеку от станции метро “Лукьяновская”.

Возле станции метро "Лукьяновская" в "Форе" орлы из Охранной компании Венбест избили мужчину, который похитил ром. Разве им можно так делать? - написал автор видеоролика.

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Надо сказать, что видео с избиением вызвало большой резонанс в сети. Пользователи по-разному на него отреагировали. Одни считают, что охранники поступили правильно и "мало дали" вору. Другие уверены, что в этом должна разбираться полиция.

Напомним, в Одессе мужчина с топором напал на любовника бывшей девушки и ее брата. По горячим следам правоохранители задержали злоумышленника.

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