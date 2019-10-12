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В столичном супермаркете охранники жестоко избили мужчину

Комментариев: 4
Мужчина хотел украсть бутылку рома.
Охранники избили мужчину
Охранники избили мужчину
Скриншот из видео

Охранники столичного супермаркета жестоко избили мужчину, который пытался украсть бутылку рома. Об этом сообщили в паблике Киев Оперативный в Facebook.

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Появилось видео избиения мужчины. Оказалось, что охранники супермаркета “Фора” решили не церемониться и наказать вора с помощью физической силы.

В ролике видно, как сотрудники охранной фирмы наносят удары в лицо вору, сам он лежит в это время на полу.

Оказалось, что инцидент случился в супермаркете неподалеку от станции метро “Лукьяновская”.

Возле станции метро "Лукьяновская" в "Форе" орлы из Охранной компании Венбест избили мужчину, который похитил ром. Разве им можно так делать? - написал автор видеоролика.

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Надо сказать, что видео с избиением вызвало большой резонанс в сети. Пользователи по-разному на него отреагировали. Одни считают, что охранники поступили правильно и "мало дали" вору. Другие уверены, что в этом должна разбираться полиция.

Напомним, в Одессе мужчина с топором напал на любовника бывшей девушки и ее брата. По горячим следам правоохранители задержали злоумышленника.

 

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Теги: избиение, Киев, супермаркет, охранники
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Комментариев (4)
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Boxerogos    12.10.2019, 14:43
Оценка:  0
Boxerogos
В нормальной,цивилизованной стране этот якобы вор засудил бы этих охранников и либо разбогател бы за их счёт,либо отправил бы их в тюрьму.Но наша охреНэнька о цивилизации может только мечтать.И то,не ранее чем через 50 лет,когда вымрут все"нерабы".
tinkerrr    12.10.2019, 14:15
Оценка:  0
tinkerrr
Крик подобен грому: Дайте людям рому!)
Потому_что    12.10.2019, 13:49
Оценка:  +1
Потому_что
Правильно сделали, пресекать это нужно, от полиции толу нет никакого, эти обмороки сами своей тени боятся.
Rikstal    12.10.2019, 14:12
Оценка:  +1
Rikstal
не правильно сделали.Дело охранников пресечь воровство, а не наказывать вора! Суд присудит этим охранникам "превышение" и выплатят они компенсацию за побои и моральный ущерб вору-неудачнику.
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