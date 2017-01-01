В Киеве объявили штормовое предупреждение

В столице объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. До конца дня ожидаются порывы 15-18 м/с.

В Киеве до конца дня порывы ветра 15-18 м/с

Погода в Киеве сегодня, 12 октября, ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Как сообщают синоптики, в Киеве к концу дня порывы ветра 15-18 м/с.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 12 октября порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на выходных в Украину придет "бабье лето". В западных и южных областях синоптики обещают до +22.

В Киеве и Житомире выпал первый снег

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