Пациент Киевского института сердца выпрыгнул из окна – СМИ

В институте сердца из окна четвертого этажа выпрыгнул 26-летний пациент. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

В Киеве в субботу, 12 октября, в отделении института сердца, который находится по адресу улица Братиславская, 5а, выпрыгнул 26-летний парень. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, о случившемся заявил заведующий отделения.

"26-летний пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа. Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно. К счастью, пострадавший остался жив. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются", - отмечается в сообщении.

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