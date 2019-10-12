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Пациент Киевского института сердца выпрыгнул из окна – СМИ

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В институте сердца из окна четвертого этажа выпрыгнул 26-летний пациент. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.
К счастью, пострадавший остался жив
К счастью, пострадавший остался жив
kiev.informator.ua

В Киеве в субботу, 12 октября, в отделении института сердца, который находится по адресу улица Братиславская, 5а, выпрыгнул 26-летний парень. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, о случившемся заявил заведующий отделения.

"26-летний пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа. Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно. К счастью, пострадавший остался жив. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются", - отмечается в сообщении.

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Теги: Киев, Больница, самоубийство, пациент, институт, сердечно-сосудистые заболевания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_сосет_хyй    12.10.2019, 23:43
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
счет принесли.....
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