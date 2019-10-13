В Киеве во время драки на улице убили парня

Несколько человек избивали пострадавшего ногами, после чего скрылись, рассказал свидетель.

В ночь на воскресенье, 13 октября, в Киеве на улице Панельной произошла массовая драка, в результате которой погиб молодой парень. Задержаны несколько человек, сообщает Информатор.

"По словам полицейских и свидетелей, конфликт вспыхнул между несколькими людьми, причем в какой-то момент свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись. Прибывшие на место копы начали поиски участников драки и только потом обнаружили лежащего на тротуаре человека", – говорится в сообщении.

На месте смерти парня 1996 года рождения работала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели осмотр тела, опросили свидетелей случившегося.

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Ранее в Дарницком районе Киева избитый мужчина попросил у прохожих сигарету и вскоре умер. При мужчине нашли записку с именем Лена и номером телефона. Эта женщина помогла полиции установить личность погибшего.

Также сообщалось, что в центре Днепра нашли труп женщины без головы.

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