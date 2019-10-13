В Киеве на улице застрелили мужчину
Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды полиции.
В Киеве в воскресенье вечером на улице Дегтяревской застрелили мужчину, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщает полиция Киева.
В полицию поступило сообщение, что в Шевченковском районе на улице Дегтяревской возле офиса лежит мужчина с огнестрельными ранениями.
На месте преступления правоохранители обнаружили гильзы и пообщались со свидетелями.
"По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.
Напомним, что в Святошинском районе Киева неизвестные взорвали банкомат в отделении Приватбанка и пытались похитить оттуда кассеты с наличными, сообщает полиция Киева
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