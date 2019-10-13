В Киеве на улице застрелили мужчину

В Киеве в воскресенье вечером на улице Дегтяревской застрелили мужчину, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщает полиция Киева.

В полицию поступило сообщение, что в Шевченковском районе на улице Дегтяревской возле офиса лежит мужчина с огнестрельными ранениями.

На месте преступления правоохранители обнаружили гильзы и пообщались со свидетелями.

"По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице", - заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.