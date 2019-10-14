В Киеве "скорая" с ребенком попала в ДТП, двое погибших

В результате аварии погибли водитель машины скорой помощи и фельдшер. Еще один врач в критическом состоянии.

В Киеве произошло ДТП с двумя погибшими facebook.com/dtp.kiev.ua/

В Киеве на Троещине вечером 13 октября вечером случилось ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Peugeot, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил портал dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что авария произошла на перекрестке улиц Ватутина и Перова.

По предварительным данным, скорая помощь ехала на красный свет по улице Маяковского, а автомобиль Peugeot – по улице Ватутина на зеленый.

В итоге машина скорой помощи, в которой находился больной ребенок, протаранила Peugeot в левый борт и опрокинулась.

Водитель "скорой" сильно ударился головой о правую стойку и погиб на месте. Двое врачей в критическом состоянии были госпитализированы. По дороге в больницу девушка-фельдшер умерла.

Девочка из "скорой" и ее родители, которые были в салоне в момент удара, не получили тяжелых травм.

За рулем Peugeot находилась девушка, она везла двоих детей. На данный момент известно, что их жизни ничего не угрожает.

По словам свидетелей, водитель машины скорой помощи включил сирену за несколько секунд до удара.

В центре Киева перевернулась "скорая"

Ранее в Киеве на улице Вадима Гетьмана машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.

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