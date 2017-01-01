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В Киеве перекроют движение по проспекту Победы

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Проезд закроют в ночь с 14 на 15 октября.
В Киеве перекроют движение по проспекту Победы

В Киеве перекроют движение транспорта по пр. Победы. Проспект перекроют из-за установки основного пролета Шулявского моста. Об этом во время брифинга, который транслировался в эфире 112 Украина, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко добавил, что уже ведутся подготовительные работы и уже вечером проспект перекроют. 

"Сейчас идут подготовительные работы. Уже арка выходит на свою высоту, и сегодня вечером проспект будет перекрываться. Завтра, возможно, еще частично будет ограничено движение по проспекту Победы, мы однозначно будем информировать киевлян. Ну, и наша задача – чтобы максимально быстро, без неудобств движение транспорта по проспекту Победы восстановить", - сказал Виталий Кличко. 

Он добавил, что движение транспорта планируют возобновить уже до утра. Однако Кличко отмечает, что, вероятно, придется ограничить движение транспорта по проспекту днем, 15 октября. 

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"Мы не исключаем, что частично движение транспорта по проспекту Победы завтра днем, до обеда, будет еще перекрыто частично. То есть одну-две полосы на въезд или на выезд мы будем корректировать для того, чтобы максимальное количество машин не стояло в пробках, а двигалось в город. То есть на въезд - завтра будет свободен въезд, мы конструкцию передвинем на другую сторону. И вечером чтобы все машины свободно выезжали из города", - сказал Виталий Кличко. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве временно закрывают движение по проспекту Победы.

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Теги: мост, Шулявский мост, Кличко
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