В Киеве проходит марш националистов

Мероприятие начнется в парке Шевченко, откуда националисты отправятся на Майдан, а потом в правительственный квартал.

В парке имени Шевченко в центре Киева собираются националисты на марш сопротивления капитуляции, сообщают Вести.

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Как сообщается, в парке уже появились “свободовцы“ во главе с их лидером Олегом Тягнибоком.

Как заявляют организаторы Марша, в акции принимают участие более 10 тысяч человек. Кроме Свободы в марше участвуют партии Правый сектор, Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов, Тризуб им. Степана Бандеры, а также представители Ассоциации фермеров Украины.

Акция проходит под лозунгом “Защитим украинскую землю“. Так националисты выражают свой протест против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске “формулой Штайнмайера“, и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

Напомним, националисты проведут в Киеве марш сопротивления капитуляции. Мероприятие начнется в 16.00 из парка Шевченко, откуда шествие, в голове которой будут идти ветераны, по бульвару Шевченко и Крещатику направится на Майдан Незалежности, где участники марша проведут акцию протеста. После этого они поднимутся в административный квартал и проведут там перформанс.

К ним планируют присоединиться активисты, устроившие сегодня митингу у здания Офиса президента.

Накануне Зеленский в спецобращении призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на “провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения“.