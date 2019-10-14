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В Киеве проходит марш националистов

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Мероприятие начнется в парке Шевченко, откуда националисты отправятся на Майдан, а потом в правительственный квартал.
Свобода Тягнибока ежегодно устраивает шествие 14 октября
Свобода Тягнибока ежегодно устраивает шествие 14 октября
svoboda.org.ua

В парке имени Шевченко в центре Киева собираются националисты на марш сопротивления капитуляции, сообщают Вести.

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Как сообщается, в парке уже появились “свободовцы“ во главе с их лидером Олегом Тягнибоком.

Как заявляют организаторы Марша, в акции принимают участие более 10 тысяч человек. Кроме Свободы в марше участвуют партии Правый сектор, Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов, Тризуб им. Степана Бандеры, а также представители Ассоциации фермеров Украины.

Акция проходит под лозунгом “Защитим украинскую землю“. Так националисты выражают свой протест против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске “формулой Штайнмайера“, и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

Напомним, националисты проведут в Киеве марш сопротивления капитуляции. Мероприятие начнется в 16.00 из парка Шевченко, откуда шествие, в голове которой будут идти ветераны, по бульвару Шевченко и Крещатику направится на Майдан Незалежности, где участники марша проведут акцию протеста. После этого они поднимутся в административный квартал и проведут там перформанс.

К ним планируют присоединиться активисты, устроившие сегодня митингу у здания Офиса президента.

Накануне Зеленский в спецобращении призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на “провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения“.

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Теги: Киев, митинг, ВО Свобода, националисты, День Защитника Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    14.10.2019, 15:21
Оценка:  +1
Boxerogos
"Свобода"-проект Партии Регионов,созданный ею по заказу Кремля для видимости оппозиции и расшатывания ситуации.
П    14.10.2019, 15:08
Оценка:  -1
П
Свобода, Тягнибок? А сегодня ты язык в опу засунул, когда с Яныком переговоры шли? С чьих руках кормился?
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