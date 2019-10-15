На Майдане остановлено незаконное строительство

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство.

В Киеве на крыше одного из домов прямо на Майдане Независимости шло строительство сооружения - мансарды или еще одного этажа.

Жители столицы обратились с запросами в мэрию и в полицию, и 13 октября пресс-служба полиции Киева сообщила о том, что процесс незаконной достройки остановлен.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, чтобы проверить информацию. Когда правоохранители прибыли на вызов, ремонтные работы сразу прекратились. Сейчас правоохранители устанавливают владельца незаконного объекта.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.

Как сообщалось 9 октября, суд разрешил уничтожить сквер на Печерске под строительство ЖК.

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