Чучело Коломойского подбросили к зданию киевской синагоги

Провокацию устроили люди в камуфляже.

В центре Киева ко входу в синагогу Бродского по ул. Руставели подбросили чучело бизнесмена Игоря Коломойского, облитое красной краской.

Фото опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.

“На лестницу синагоги им. Бродского в Киеве неизвестные в камуфляже бросили чучело с фотографией Коломойского залитое красной краской. Считаю, что эту безусловно идиотскую выходку могли совершить или полезные идиоты, или агенты спецслужб РФ ведь разжигание межнациональной розни в воюющей стране на руку только стране-агрессору ...“, - написал Мосейчук.

Инцидент произошел около 15:30. К лицу куклы прикрепили фото бизнесмена.

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Отмечается, что людей в камуфляже, устроивших провокацию, не удалось задержать. На место происшествия вызвали правоохранителей. На данный момент полиция инцидент не прокомментировала.

В свою очередь директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский связал инцидент с маршем УПА в Киеве, об этом он заявил в Facebook.

Как сообщалось, около 16:00 в Киеве началась акция “Нет капитуляции“. Участники акции во время шествия по улице Крещатик до Майдана Независимости зажгли файеры и дымовые шашки.

Напомним, 9 октября стало известно, что по вопросу возвращения Привата Коломойскому назначены дебаты.

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