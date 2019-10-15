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Верховный суд отменил запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве

Комментариев: 1
Но купить спиртное ночью в магазине по-прежнему нельзя.
Верховный суд отменил запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве
Верховный суд отменил запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве
wikipedia.org

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Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя в городе с 23:00 до 10 часов утра. Соответствующее постановление суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Изначально запрет продажи алкоголя ночью признал незаконным Окружной админсуд Киева, а затем это решение подтвердил Киевский апелляционный административный суд. Затем Киевсовет подал кассационную жалобу, но и Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций.

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Следует отметить, что речь идет только о постановлении №19/1023 от 10 апреля 2017 года. В настоящее время в Киеве действует запрет на ночную продажу алкоголя, введенный решением Киевсовета №1529/5593 от 27 сентября 2018 года. Запрет касается продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в магазинах. При этом алкоголь можно свободно продавать в кафе, барах, ресторанах и других подобных заведениях.

Напомним, суд в Германии признал похмелье болезнью.

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Теги: запрет на продажу, спиртное, алкоголь, Верховный суд
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Комментариев (1)
Alcoolique    15.10.2019, 12:21
Оценка:  0
Alcoolique
е-ать...а что изменилось?)
в кафе, барах, ресторанах и раньше можно было покупать спиртное)
вообще ни о чем новость).БМ как всегда с-о-с-е-т))
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