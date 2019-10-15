Верховный суд отменил запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве

Но купить спиртное ночью в магазине по-прежнему нельзя.

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Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя в городе с 23:00 до 10 часов утра. Соответствующее постановление суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Изначально запрет продажи алкоголя ночью признал незаконным Окружной админсуд Киева, а затем это решение подтвердил Киевский апелляционный административный суд. Затем Киевсовет подал кассационную жалобу, но и Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций.

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Следует отметить, что речь идет только о постановлении №19/1023 от 10 апреля 2017 года. В настоящее время в Киеве действует запрет на ночную продажу алкоголя, введенный решением Киевсовета №1529/5593 от 27 сентября 2018 года. Запрет касается продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в магазинах. При этом алкоголь можно свободно продавать в кафе, барах, ресторанах и других подобных заведениях.

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