На киевском вокзале цыгане напали на известную актрису

У Русланы Писанки после инцидента разбит локоть и порван пуховик.

На центральном железнодорожном вокзале в Киеве утром во вторник, 15 октября, группа людей ромской национальности пыталась ограбить украинскую актрису и телеведущую Руслану Писанку.

Об этом Писанка сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

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“Ромы, не позорьте нацию! Сегодня в 6.45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик“, - рассказала актриса.

По словам Писанки, ромы шли за ней группой и “будто приклеились“, после чего на ходу открыли ее рюкзак, что актриса почувствовала в последний момент.

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“Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту. Из открытой сумки выпало все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализываю раны. Будьте бдительны, люди и подозрительны. На вокзале промышляют ромы, те, которые, видимо, не хотят, чтобы их уважали“, - возмутилась Писанка.

Как сообщалось в марте, в центре Киева засняли, как работает банда малолетних воровок.

Также в апреле в Киеве была задержана группа цыганок, которая грабила людей в центре столицы.

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