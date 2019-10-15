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На киевском вокзале цыгане напали на известную актрису

Комментариев: 4
У Русланы Писанки после инцидента разбит локоть и порван пуховик.
Инцидент произошел на центральном вокзале Киева
Инцидент произошел на центральном вокзале Киева
facebook.com/ruslanapisanka

На центральном железнодорожном вокзале в Киеве утром во вторник, 15 октября, группа людей ромской национальности пыталась ограбить украинскую актрису и телеведущую Руслану Писанку.

Об этом Писанка сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

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“Ромы, не позорьте нацию! Сегодня в 6.45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик“, - рассказала актриса.

По словам Писанки, ромы шли за ней группой и “будто приклеились“, после чего на ходу открыли ее рюкзак, что актриса почувствовала в последний момент.

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“Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту. Из открытой сумки выпало все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализываю раны. Будьте бдительны, люди и подозрительны. На вокзале промышляют ромы, те, которые, видимо, не хотят, чтобы их уважали“, - возмутилась Писанка.

Как сообщалось в марте, в центре Киева засняли, как работает банда малолетних воровок.

Также в апреле в Киеве была задержана группа цыганок, которая грабила людей в центре столицы.

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Теги: ромы, цыгане, воры, вокзал, Киев, Руслана Писанка
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Комментариев (4)
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Плавні    15.10.2019, 13:53
Оценка:  -2
Плавні
І Європою називаємся,і в залізничний вокзал мільярди вклали\правда в трубі ескалатори не зробили ідіоти\ та центральний вокзал як був кримінальним гнидником так і залишився,а це візитка столиці.
Афганец    15.10.2019, 13:49
Оценка:  +2
Афганец
Цыган уважать? За что?
А где менты вокзальные были?
fulminate    15.10.2019, 13:52
Оценка:  -2
fulminate
По неволе становишься фашистом. Есть и среди них нормальные люди, но цыганы реально сами виноваты что к ним такое отношение...
fulminate    15.10.2019, 13:41
Оценка:  0
fulminate
Недавно на россии два цыгана лезли к бабе на пляже и получили пиздюлин. Так сразу человек 200 цыганов налетело. На машинах, с дубьем. Потом их барон оправдывался, мол это у любой национальности дебилы есть. А мер заявил что это проделки госдепа Я от смеха чуть не сдох))) Село чемодановка вроде...
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