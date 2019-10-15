В столице мужчина умер во время поездки в такси
В Киеве мужчина умер во время поездки в такси. Об этом сообщает Информатор во вторник, 15 октября.
Читай также: В Днепре маршрутка с пассажирами на ходу потеряла два колеса
Такси Chevrolet Aveo остановилось в Киеве по адресу улица Саксаганского, дом 20, потому что пассажиру такси стало плохо. К сожалению, мужчина скончался до прибытия медиков.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 9:30. Врачи были бессильны, констатировав смерть по прибытию. Умершим оказался мужчина 1957 года рождения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.
Cмотрите фотогалерею: Киевлянин скончался во время поездки в такси
Читай также: СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора
Напомним, под Киевом мужчина похитил бывшую девушку и повез в поле "поговорить". Злоумышленник вместе с другом перегородили дорогу такси, в котором ехала девушка и силой затолкали в свое авто.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram