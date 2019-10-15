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В столице мужчина умер во время поездки в такси

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Мужчина воспользовался услугами такси, во время поездки ему стало плохо. Водитель остановил машину, но пассажир умер до прибытия медиков.
В центре Киева мужчина умер во время поездки в такси
В центре Киева мужчина умер во время поездки в такси
kiev.informator.ua

В Киеве мужчина умер во время поездки в такси. Об этом сообщает Информатор во вторник, 15 октября.

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Такси Chevrolet Aveo остановилось в Киеве по адресу улица Саксаганского, дом 20, потому что пассажиру такси стало плохо. К сожалению, мужчина скончался до прибытия медиков.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 9:30. Врачи были бессильны, констатировав смерть по прибытию. Умершим оказался мужчина 1957 года рождения. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

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Напомним, под Киевом мужчина похитил бывшую девушку и повез в поле "поговорить". Злоумышленник вместе с другом перегородили дорогу такси, в котором ехала девушка и силой затолкали в свое авто.

 

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Теги: Киев, смерть, такси, скончался
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