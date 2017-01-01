В Киеве жгли покрышки на лестничной площадке дома

Пожарные потушили две автомобильные шины. в общем коридоре на шестом этаже девятиэтажного жилого дома.

Спасатели потушили горящие покрышки в жилом доме на ул. Доброхотова, 3, в Святошинском районе Киева, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило 14 октября в 18:30.

"Пожарные установили, что в общем коридоре на шестом этаже девятиэтажного жилом доме горели две автомобильные шины. В 19:37 бойцы ликвидировали пожар. Во время пожара легкое отравление угарным газом получили четверо граждан, которые были осмотрены медиками, от госпитализации они отказались. Кроме того, из дома были эвакуированы 15 человек", – говорится в сообщении.

В результате пожара были повреждены входные двери одной из квартир, закопчены стены и потолок шестого, седьмого, восьмого и девятого этажей.

Все обстоятельства относительно возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в ночь на 12 октября в квартире пятиэтажки в Днепровском районе Киеве произошел пожар, в котором погиб мужчина.

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