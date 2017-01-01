В Киеве в один день были побиты два температурных рекорда

В воскресенье в столице зафиксировали самую высокую среднесуточную температуру, а также самый высокий показатель температуры.

Два температурных рекорда были побиты в Киеве 13 октября. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что согласно наблюдениям, после полудня в воскресенье, 13 октября, столбик термометра в столице максимально поднялся до отметки +23,8°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6°С, что на 0,4°С выше соответствующего рекордного значения для этого дня в 1896 году.

В Центральной геофизической обсерватории отмечают, что это первые, но, вероятно, не последние рекорды нынешней осени.

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