“Никто не остановит смерть”: В Киеве на детской площадки поймали неадеквата с ножом
В столице произошло чрезвычайное происшествие на детской площадке. Неадекватный парень ходил с ножом и вел себя очень странно. Об этом сообщили на Facebook-странице паблика Киев Оперативный.
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Сообщается, что ЧП произошло в жилом комплексе "Яркий", который находится в Оболонском районе столицы.
Только что охранная компания Омега в ЖК "Яркий" задержала на детской площадке неустановленное лицо с ножом, которое вело себя очень неадекватно. Что может делать взрослый человек с таким ножом на детской площадке? - написал автор публикации.
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К слову, у молодого человека изъяли странный нож. Рукоятка ножа была обмотана изолентой, лезвие красного цвета и на нем была надпись “Никто не остановит смерть”.
К счастью, никто не пострадал от действий неадеквата.
Напомним, наркоман со шприцем прогнал детей из площадки: в Киеве произошло ЧП. На детской площадке столицы произошло ЧП.
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