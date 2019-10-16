“Никто не остановит смерть”: В Киеве на детской площадки поймали неадеквата с ножом

ЧП случилось на Оболони.

В столице произошло чрезвычайное происшествие на детской площадке. Неадекватный парень ходил с ножом и вел себя очень странно. Об этом сообщили на Facebook-странице паблика Киев Оперативный.

Читай также: В США девятилетнего ребенка обвинили в массовом убийстве

Сообщается, что ЧП произошло в жилом комплексе "Яркий", который находится в Оболонском районе столицы.

Только что охранная компания Омега в ЖК "Яркий" задержала на детской площадке неустановленное лицо с ножом, которое вело себя очень неадекватно. Что может делать взрослый человек с таким ножом на детской площадке? - написал автор публикации.

Читай также: Под Днепром 3-летняя девочка ушла из дома и потерялась

К слову, у молодого человека изъяли странный нож. Рукоятка ножа была обмотана изолентой, лезвие красного цвета и на нем была надпись “Никто не остановит смерть”.

К счастью, никто не пострадал от действий неадеквата.

Изъяли странный нож facebook.com/KyivOperativ/

Напомним, наркоман со шприцем прогнал детей из площадки: в Киеве произошло ЧП. На детской площадке столицы произошло ЧП.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram