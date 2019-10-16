Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Никто не остановит смерть”: В Киеве на детской площадки поймали неадеквата с ножом

Комментариев: 2
ЧП случилось на Оболони.
Задержанный парень
Задержанный парень
facebook.com/KyivOperativ/

В столице произошло чрезвычайное происшествие на детской площадке. Неадекватный парень ходил с ножом и вел себя очень странно. Об этом сообщили на Facebook-странице паблика Киев Оперативный.

Читай также: В США девятилетнего ребенка обвинили в массовом убийстве

Сообщается, что ЧП произошло в жилом комплексе "Яркий", который находится в Оболонском районе столицы.

Только что охранная компания Омега в ЖК "Яркий" задержала на детской площадке неустановленное лицо с ножом, которое вело себя очень неадекватно. Что может делать взрослый человек с таким ножом на детской площадке? - написал автор публикации.

Читай также: Под Днепром 3-летняя девочка ушла из дома и потерялась

К слову, у молодого человека изъяли странный нож. Рукоятка ножа была обмотана изолентой, лезвие красного цвета и на нем была надпись “Никто не остановит смерть”.

К счастью, никто не пострадал от действий неадеквата.

Изъяли странный нож
Изъяли странный нож
facebook.com/KyivOperativ/

Напомним, наркоман со шприцем прогнал детей из площадки: в Киеве произошло ЧП. На детской площадке столицы произошло ЧП.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ЧП, Киев, детская площадка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Люблю_Украину    16.10.2019, 14:53
Оценка:  0
Люблю_Украину
да что же за нация такая, как не насильник, так маньяк или сумашедший...
Boxerogos    16.10.2019, 14:38
Оценка:  0
Boxerogos
Как вам не стыдно героя и патриота называть неадекватом!Он ведь"ваивал с Расиий"!)))))))))))))
Кайдаш    16.10.2019, 14:47
Оценка:  -1
Кайдаш
Рожа у него башкирская какая-то..... Да и надпись на русском наводит на определённые размышления о северо-восточном происхождении неадеквата.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь