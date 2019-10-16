В Киеве за вымогательство денег задержали россиянина

Задержанный гражданин РФ был в международном розыске.

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении в вымогательстве 33-летнему уроженцу города Грозный Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киев.

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"Установлено, что в мае текущего года житель столицы обратился к подозреваемому с просьбой помочь в решении личного вопроса. Поскольку в тот же день пострадавшему удалось самостоятельно решить свою проблему, помощь указанного мужчины ему уже была не нужна, о чем он сообщил последнему. В свою очередь злоумышленник выдвинул пострадавшему требование выплатить ему 1000 долларов США в качестве возмещения "за хлопоты", - говорится в сообщении.

Во время следующих встреч с потерпевшим вымогатель увеличил сумму "долга" до 4000 долларов США, а в случае же отказа передать денежные средства злоумышленник угрожал отрезать мужчине пальцы и уши, и сломать руки.

В качестве "залога" у потерпевшего отобрали автомобиль. По результатам проведения следственных действий по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 33-летнего уроженца города Грозный Российской Федерации, который нелегально находился в Украине и находился в международном розыске.

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В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток, без определения размера залога.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность других лиц к совершению преступления.

Как сообщалось 19 августа, под Киевом СБУ разоблачила боевика “ДНР“.

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