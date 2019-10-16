Курды пикетировали посольство США в Киеве
Представители курдской диаспоры в среду устроили пикет посольства США в Украине.
Об этом сообщает LB.ua.
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Несколько десятков человек с плакатами и курдскими флагами пришли на улицу Сикорского под здание американского дипломатического представительства, чтобы выразить протест против военной операции Турции в населенных курдами северных районах Сирии.
Участники акции выступили с жесткой критикой президента Турции Реджепа Эрдогана, называя его его террористом, убийцей и фашистом. Они считают, что США способны заставить Турцию прекратить наступление в Сирии.
Cмотрите фотогалерею: Курды пикетировали посольство США в Киеве
Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.
Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.
16 октября стало известно, что в результате минометных обстрелов и ракетных атак пограничной турецкой провинции Мардин с территории Сирии погибли два человека и 12 получили ранения.
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