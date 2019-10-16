Курды пикетировали посольство США в Киеве

Несколько десятков человек пришли на митинг с плакатами и курдскими флагами. Участники акции призвали США остановить турецкое наступление в Сирии.

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Представители курдской диаспоры в среду устроили пикет посольства США в Украине.

Об этом сообщает LB.ua.

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Несколько десятков человек с плакатами и курдскими флагами пришли на улицу Сикорского под здание американского дипломатического представительства, чтобы выразить протест против военной операции Турции в населенных курдами северных районах Сирии.

Участники акции выступили с жесткой критикой президента Турции Реджепа Эрдогана, называя его его террористом, убийцей и фашистом. Они считают, что США способны заставить Турцию прекратить наступление в Сирии.

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