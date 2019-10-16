Погода в Киеве побила температурный рекорд

Температура в Киеве 15 октября почти на полградуса превысила предыдущий исторический максимум, зафиксированный 134 года назад.

Третий за период нынешнего "бабьего лета" температурный рекорд был побит в Киеве 15 октября. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского в среду, 16 октября.

Согласно наблюдениям метеостанции, после полудня 15 октября столбик термометра в столице максимально поднялся до отметки +24,1°С, что на 0,4°С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного 134 года назад (в 1885 году).

"Такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа", - отметили в обсерватории.

Напомним, что сентябрь в Киеве оказался теплее нормы. Самым жарким днем было 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,3°, а самым холодным – 24 сентября. Под утро термометр показал +2,0°.

Также сообщалось, что минувший август в Киеве также оказался теплее нормы. Среднемесячная температура воздуха составила +20,7°, что на 2,0° выше климатической нормы.

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