В Киеве пьяные военные устроили драку со стрельбой

За замечание прохожему ветерану АТО прострелили две ноги, он в ответ сломал ногу одному из обидчиков.

Читай также: Пьяный военный устроил стрельбу возле остановки в Днепре

В Киеве на Виноградаре двое военнослужащих спецсвязи устроили драку со стрельбой, в результате которой пострадал человек, который проходил мимо и сделал замечание. Ему прострелили обе ноги.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный“, публикуя фото и видео с места инцидента.

Военные, которые возвращались домой после какого-то праздничного мероприятия, решили продолжить праздник у супермаркета АТБ. На военнослужащих никто не обращал внимания, пока один из них не решил сходить в туалет в ближайшем дворе, недалеко от детской площадки.

Читай также: Киевляне засняли, как маршрутчик помочился на собственный автобус

Мужчина, который проходил мимо (как оказалось впоследствии, он воевал в зоне АТО), сделал замечание пьяному связисту, которому это не понравилось. Между ними началась драка, в ходе которой связист достал пистолет и стал стрелять, прострелив противнику обе ноги. В драке также пострадал коллега связиста - ему АТОшник сломал ногу.

Полицейские, которые приехали на вызов, задержали обоих военнослужащих. Тот, кому сломали ногу, отправлен в больницу. “Стрелка“ же доставили в райотдел. С ним будут работать правоохранители.

Как сообщалось 27 августа, под Черниговом пьяный СБУшник с компанией устроили стрельбу по людям.