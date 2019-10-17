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На Подоле вандалы испортили сквер и разбили очередную остановку

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Киевские хулиганы разбили стеклянные панели остановки общественного транспорта.
На Подоле вандалы испортили сквер и разбили очередную остановку
© kiev.sq.com.ua
Фото 1/4
  • Коммунальщики устраняют нанесенные вандалами повреждения
  • Коммунальщики устраняют нанесенные вандалами повреждения
  • Коммунальщики устраняют нанесенные вандалами повреждения
  • Коммунальщики устраняют нанесенные вандалами повреждения
На Подоле вандалы испортили сквер и разбили очередную остановку
Коммунальщики устраняют нанесенные вандалами повреждения
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Вандалы обрисовали элементы сквера на Контрактовой площади, а также неизвестные разбили стеклянные панели остановки общественного транспорта на улице Кирилловской.

Об этом сообщает Kiev.sq.

В частности, хулиганы обрисовали знак фотозоны и беседку в сквере возле памятника Сагайдачному.

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“Теория разбитых окон в действии. Они рисуют, мы – восстанавливаем“, — отметили коммунальщики.

Также в паблике “Киев Оперативный“ опубликовали фото остановки разбитой в Подольском районе столицы. На снимках видно, что боковые стеклянные вставки на остановке полностью разбиты, а тротуар усеян осколками, рядом с которыми вынуждены стоять люди в ожидании транспорта.

Как сообщалось 17 сентября, под Кропивницким вандалы обрисовали памятник жертвам Холокоста.

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Теги: вандалы, остановка, Киев
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    17.10.2019, 13:24
Оценка:  -1
SEMPENTY
Донецк развлекается....
Хулиганка*    17.10.2019, 13:49
Оценка:  0
Хулиганка*
Ага, только Укрзализныця пускает дополнительные поезда по праздникам не в сторону юго-востока, а в сторону Западєнщины....Так что понаехало в Киев рагулья именно оттуда.
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