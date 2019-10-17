На Подоле вандалы испортили сквер и разбили очередную остановку
Вандалы обрисовали элементы сквера на Контрактовой площади, а также неизвестные разбили стеклянные панели остановки общественного транспорта на улице Кирилловской.
Об этом сообщает Kiev.sq.
В частности, хулиганы обрисовали знак фотозоны и беседку в сквере возле памятника Сагайдачному.
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“Теория разбитых окон в действии. Они рисуют, мы – восстанавливаем“, — отметили коммунальщики.
Также в паблике “Киев Оперативный“ опубликовали фото остановки разбитой в Подольском районе столицы. На снимках видно, что боковые стеклянные вставки на остановке полностью разбиты, а тротуар усеян осколками, рядом с которыми вынуждены стоять люди в ожидании транспорта.
Как сообщалось 17 сентября, под Кропивницким вандалы обрисовали памятник жертвам Холокоста.
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