Киевские хулиганы разбили стеклянные панели остановки общественного транспорта.

На Подоле вандалы испортили сквер и разбили очередную остановку

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На Подоле вандалы испортили сквер и разбили очередную остановку

Вандалы обрисовали элементы сквера на Контрактовой площади, а также неизвестные разбили стеклянные панели остановки общественного транспорта на улице Кирилловской.

Об этом сообщает Kiev.sq.

В частности, хулиганы обрисовали знак фотозоны и беседку в сквере возле памятника Сагайдачному.

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“Теория разбитых окон в действии. Они рисуют, мы – восстанавливаем“, — отметили коммунальщики.

Также в паблике “Киев Оперативный“ опубликовали фото остановки разбитой в Подольском районе столицы. На снимках видно, что боковые стеклянные вставки на остановке полностью разбиты, а тротуар усеян осколками, рядом с которыми вынуждены стоять люди в ожидании транспорта.

Как сообщалось 17 сентября, под Кропивницким вандалы обрисовали памятник жертвам Холокоста.

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