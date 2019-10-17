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В Киеве обокрали авто нардепа - СМИ

Комментариев: 2
Неизвестные разбили окно автомобиля депутата из Европейской солидарности и личные вещи.
Полиция открыла уголовное дело
Полиция открыла уголовное дело
пресс-служба Нацполиции

В четверг, 17 октября, в Киеве неизвестные обокрали автомобиль депутата Верховной Рады Михаила Забродского (Европейская солидарность). Об этом сообщают УкраїнськіНовини со ссылкой на киевскую полицию.

Инцидент произошел утром в Дарницком районе. Неизвестные разбили окно автомобиля депутата и украли документы и личные вещи.

По факту случившегося полиция открыла дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что в Киеве за 120 секунд ограбили магазин. Группа неизвестных вскрыла двери, распилила решетку и проникла в магазин.

А в Днепре из припаркованного авто украли 50000 евро. Неизвестный проник в автомобиль и украл сумку, в которой лежал ноутбук и деньги.

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Теги: Киев, кража, авто, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Юрий1    17.10.2019, 20:55
Оценка:  0
Юрий1
Да никто его не грабил. Документы он сам потерял. А стекло в машине,- тоже само, случайно разбилось. У меня,- было именно так. Так записала полиция, а полиции не верить,- нельзя. С их записей, я сам потерял всё, что было в автомобиле из за случайно разбившегося стекла.
Мухоморище    17.10.2019, 20:13
Оценка:  0
Мухоморище
Ничего,ещё набъёт бабла,только "работать" начал.
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