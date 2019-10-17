В Киеве обокрали авто нардепа - СМИ

Неизвестные разбили окно автомобиля депутата из Европейской солидарности и личные вещи.

В четверг, 17 октября, в Киеве неизвестные обокрали автомобиль депутата Верховной Рады Михаила Забродского (Европейская солидарность). Об этом сообщают УкраїнськіНовини со ссылкой на киевскую полицию.

Инцидент произошел утром в Дарницком районе. Неизвестные разбили окно автомобиля депутата и украли документы и личные вещи.

По факту случившегося полиция открыла дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что в Киеве за 120 секунд ограбили магазин. Группа неизвестных вскрыла двери, распилила решетку и проникла в магазин.

А в Днепре из припаркованного авто украли 50000 евро. Неизвестный проник в автомобиль и украл сумку, в которой лежал ноутбук и деньги.

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