В Киеве похитили женщину

Киевлянка на собственном авто завезла ребенка в детсад и должна была дальше ехать на работу, но пропала.

В Киеве в четверг, 17 октября, исчезла Елена Лисовая. К похищению может быть причастен ее бывший муж. Об этом сообщает Киев оперативный на странице в Facebook.

Отмечается, что утром она выехала на своем авто на работу, по дороге завезя ребенка в детский сад. Однако, после детсада она пропала.

"Подруге Елены пришло тревожное сообщение, что ее похитил бывший муж, с которым она уже пять лет в разводе. В сообщении было указано, что удерживает ее где-то в Бориспольском районе", - говорится в сообщении.

Также приводятся приметы женщины: "Елена 1975 года рождения, 175 см роста. Была одета в черную кожаную куртку с коричневым воротником, белую рубаку с длинным рукавом, джинсы прямые синие, кожаные туфли на шнурках черного цвета с белой подошвой, замшевая сумка на молнии".

Женщина исчезла вместе со своим авто LandRover гос номер AA2871XB.

В полиции подтвердили УНН информацию о похищении, но деталей не привели.

"К нам поступило заявление, что исчезла женщина и теперь мы проверяем, устанавливаем все обстоятельства и детали этого события", - сообщила старший инспектор Днепровского управления полиции Анна Шевчук.

Ранее сообщалось, что под Киевом задержан водитель с похищенным ребенком и мужчиной в багажнике.

А в Днепре ночью патрульные остановили автомобиль Opel с заложником в багажнике за нарушение ПДД. Злоумышленники сбежали с места происшествия, а освобожденный заложник отказался объяснять, что произошло.

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