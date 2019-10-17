Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Троещинского маньяка" задержали в Киеве - СМИ

Комментариев: 3
Общественная организация заявил, что маньяка, нападавшего на мужчин с ножом, задержали. Он якобы 15 лет провел в психиатрической лечебнице, но был отпущен несколько месяцев назад.

В Киеве общественная организация Автопатруль Майдан сообщила, что так называемого "троещинского маньяка" задержали в Киеве. Об этом ГО сообщила в Facebook в четверг, 17 октября.

"Задержали маньяка. Этот человек 15 лет отсидел в психбольнице и четыре месяца назад его выпустили", - утверждают в ГО.

Полиция Киева в комментарии изданию Сегодня заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, задержан ли человек. Однако заявили, что "есть ряд задержанных".

Напомним, что ранее в столичных жилых массивах Радужный и Воскресенка почти месяц орудовал маньяк, нападая с ножом на мужчин. По меньшей мере четверо мужчин стали его жертвами.

В США появился новый самый массовый серийный убийца

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, маньяки, Троещина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Предаторр    17.10.2019, 22:26
Оценка:  -2
Предаторр
Выпустили чтобы он проголосовал за Педрилу Шоколадного?
Boxerogos-    17.10.2019, 22:51
Оценка:  0
Boxerogos-
За клоуна)))
Kismyas    17.10.2019, 22:08
Оценка:  0
Kismyas
Один хворий ботан тримав цілу троєщину у страху)
Люблю_Украину    17.10.2019, 22:02
Оценка:  -4
Люблю_Украину
Да что же за нация такая, через одного психически больные люди)
Boxerogos-    17.10.2019, 22:51
Оценка:  0
Boxerogos-
Ты один из них пыдор куесос!)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь