"Троещинского маньяка" задержали в Киеве - СМИ

Общественная организация заявил, что маньяка, нападавшего на мужчин с ножом, задержали. Он якобы 15 лет провел в психиатрической лечебнице, но был отпущен несколько месяцев назад.

В Киеве общественная организация Автопатруль Майдан сообщила, что так называемого "троещинского маньяка" задержали в Киеве. Об этом ГО сообщила в Facebook в четверг, 17 октября.

"Задержали маньяка. Этот человек 15 лет отсидел в психбольнице и четыре месяца назад его выпустили", - утверждают в ГО.

Полиция Киева в комментарии изданию Сегодня заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, задержан ли человек. Однако заявили, что "есть ряд задержанных".

Напомним, что ранее в столичных жилых массивах Радужный и Воскресенка почти месяц орудовал маньяк, нападая с ножом на мужчин. По меньшей мере четверо мужчин стали его жертвами.

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