Серьезный пожар произошел на Березняках в Киеве

В спальном районе горит многоэтажка. В соцсетях пользователи пишут, что огонь распространился с 12 по 16 этаж, а пожарные машины не могли подъехать из-за плотной парковки машин.

В Киеве в микрорайоне Березняки в Дарницком районе в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает Киев.Оперативный в Facebook в четверг, 17 октября.

Согласно сообщению, очень серьезный пожар вспыхнул по адресу Тычины, 16/2.

"Говорят, что горят три квартиры, но пожарные не могут подъехать, потому что очень плотно запаркованный двор...", - сказано в сообщении.

В соцсетях сообщают, что огонь охватил несколько этажей. Десять человек были эвакуированы. По состоянию на 21:30, по информации из соцсетей пожар удалось потушить.

Напомним, что ранее на остановке в Киеве сгорел троллейбус. Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как горит троллейбус. О причинах пожара пока неизвестно.

Также сообщалось, что в Киеве сгорело пять машин. Среди сгоревших авто - ЗАЗ, Toyota Prius, Toyota Corolla, Opel Insignia и Volkswagen. Причины возникновения пожаров выясняются.

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