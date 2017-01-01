Серьезный пожар произошел на Березняках в Киеве
В Киеве в микрорайоне Березняки в Дарницком районе в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает Киев.Оперативный в Facebook в четверг, 17 октября.
Согласно сообщению, очень серьезный пожар вспыхнул по адресу Тычины, 16/2.
"Говорят, что горят три квартиры, но пожарные не могут подъехать, потому что очень плотно запаркованный двор...", - сказано в сообщении.
В соцсетях сообщают, что огонь охватил несколько этажей. Десять человек были эвакуированы. По состоянию на 21:30, по информации из соцсетей пожар удалось потушить.
Напомним, что ранее на остановке в Киеве сгорел троллейбус. Очевидцы опубликовали видео, на котором видно, как горит троллейбус. О причинах пожара пока неизвестно.
Также сообщалось, что в Киеве сгорело пять машин. Среди сгоревших авто - ЗАЗ, Toyota Prius, Toyota Corolla, Opel Insignia и Volkswagen. Причины возникновения пожаров выясняются.
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