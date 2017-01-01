Под Кабмином митингуют против незаконной застройки Киева

Протестующие принесли список, в котором более 40 незаконных застроек.

В Киеве проходит митинг против незаконной застройки Киева и Киевской области.

Об этом сообщает krapka.club.

Около нескольких десятков митингующих собрались под стенами Кабинета министров и требуют от премьер-министра Алексея Гончарука повлиять на эту ситуацию.

Они держат большие плакаты "Защитим курорт Пуща-Водица", "Киевгорстрой, вон из Пущи-Водицы".

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"Мы принесли список, в котором более 40 застроек. Сегодня здесь – Пушкинская 33,37; Мичурина 44; Печерск – исторические склоны; Быковнянский лес, где строят высотки; Пуща-Водица; Русановская набережная, 3 и другие объекты", – сказала председатель общественной организации "Краски жизни" Лидия Гончаренко.

Как сообщалось 9 октября, суд разрешил уничтожить сквер на Печерске под строительство ЖК.

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