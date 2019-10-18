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Угрожал взорвать дом на Майдане: Стала известна фамилия владельца незаконной надстройки

Комментариев: 3
Скандалистом оказался адвокат, управляющий партнер швейцарской юридической фирмы .
Пичугин утверждает, что в 2004 году “абсолютно законно“ оформил документы на постройку
Пичугин утверждает, что в 2004 году “абсолютно законно“ оформил документы на постройку
facebook.com/nickolay.morozov

Собственник незаконной пристройки в историческом здании на центральной площади Киева угрожает взорвать дом.

Об этом сообщают коммунальщики, которые проводят демонтаж пристройки, передает Апостроф.

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По их словам, владелец квартиры, который решил начать возводить незаконную пристройку на крыше здания, ведет себя неадекватно. Сообщается, что он открыл газовые баллоны.

Также издание “Без Табу“ назвало имя владельца квартиры. Им оказался адвокат Дмитрий Пичугин, который значится управляющим партнером швейцарской юридической фирмы Goldblum and Partners. По его словам, он еще в 2004 году “абсолютно законно“ оформил документы на постройку.

Как сообщалось 18 октября, незаконную надстройку на здании на Майдане Независимости в Киеве начали демонтировать.

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Теги: Майдан, постройка, Киев
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Комментариев (3)
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klin    18.10.2019, 15:30
Оценка:  0
klin
15 лет этому уроду с конфискацией имущества, и показать по всем теле каналам чтобы остальным было не повадно.
KIBARG    18.10.2019, 15:23
Оценка:  +2
KIBARG
Насколько власть слепая, что обратили внимание только после того, как зашумела общественность.
ВыВсеВрети    18.10.2019, 15:21
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
ой дурак!...)))))))
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