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В Киеве на Печерске мужчина выпал из окна 13 этажа

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К сожалению, он погиб на месте.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

Сегодня, 18 октября, около 11 часов утра молодой мужчина выпал из окна 13 этажа на улице Леонида Первомайского, 5а. К сожалению, он скончался от полученных травм.

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Об этом сообщает Информатор с места трагедии.

По словам очевидцев, погибшему до 30 лет. Он выпал с 13 этажа 15-этажного дома. Сообщается также, что травмы были несовместимы с жизнью. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть. 

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На месте происшествия направили следственно-оперативную группу. Была присутствующей тетя погибшего. Женщина находилась в состоянии шока. Она отказалась давать какие-либо комментарии на этот счет. Полиция пока тоже воздерживается от комментариев.

Напомним, в Киеве женщина выбросилась из окна на глазах у сына. Погибшая страдала онкологическим заболеванием и уже неоднократно пыталась покончить с собой.

 

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Теги: Киев, суицид, выпал из окна, мужчина
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